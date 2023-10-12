В Петербурге подскочили цены на помидоры и бананы, но подешевел виноград

В магазинах Санкт-Петербурга в сентябре более чем на 10% выросли цены на бананы и помидоры. Так, в первый осенний месяц томаты стоили на 18,1% процент дороже, чем в августе, а стоимость бананов выросла на 13,1% по сравнению с расценками месяцем ранее.