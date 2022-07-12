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Tencent: никаких видеоигр китайским детям на летних каникулах

Tencent: никаких видеоигр китайским детям на летних каникулах

Игровой гигант Tencent напомнил китайским школьникам, что не будет на летних каникулах делать послаблений и увеличивать количество часов, которые юные геймеры могут проводить в онлайн-играх, 12 июля сообщило издание South China Morning Post.

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