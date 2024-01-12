Махинация с мелиорацией. В Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю задержали главу одного из местных фермерских хозяйств, а также руководителя крупной лесозаготовительной организации.
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