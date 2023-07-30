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Федотов поздравил моряков с Днем ВМФ: «Всех причастных, с праздником!»

«Всех причастных, с праздником!» – написал вратарь ЦСКА.  1 июля 2022 года вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

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