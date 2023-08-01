Война до последнего лоха 30% украинцев согласны на быстрое завершение войны любой ценой, 53% готовы к дальнейшей борьбе для полной победы над Россией.
Где мы их всех хоронить будем?
Комментарии
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ЛН
Леонид Никоноров
Никого из спецназа в плен не брать! Только уничтожать, как и майданутых!!! Чем больше, тем лучше!!! Они нас жалеть не будут!!!
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1 час.
РОМАН Молчанов
Идиоты. Россию победить невозможно !
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18 мин.
Евгений Благородный
Конечно наступит момент, когда они поймут всю свою тупость, но только для многих это уже будет поздно.
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6 мин.
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