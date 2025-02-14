Названы риски несвоевременной замены свечей зажигания

Вопрос от читателя «За рулем»:– Какие признаки говорят о том, что свечи зажигания пора менять?Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор «За рулем»:– Первым признаком является пробег, соответствующий регламентной замене по инструкции.
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