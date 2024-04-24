Собянин: В поликлиниках Москвы внедрят расшифровку рентген-исследований через ИИ

Мэр выразил надежду на ускорение процесса диагностики и повышение точности благодаря использованию ИИ Жители Москвы смогут быстрее получать результаты после рентгеновских исследований благодаря использованию искусственного интеллекта.
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