Визажист Камбаров потребовал от экс-супруги алименты на сына и компенсацию

В прошлом году Сердар Камбаров объявил о разводе и удивил этим своих поклонников. Как пишет StarHit, сейчас знаменитый визажист требует от экс-супруги Анастасии Погудиной алименты на сына и выплату за моральный ущерб в размере одного миллиона рублей.