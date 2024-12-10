Визажист Камбаров потребовал от экс-супруги алименты на сына и компенсацию

В прошлом году Сердар Камбаров объявил о разводе и удивил этим своих поклонников. Как пишет StarHit, сейчас знаменитый визажист требует от экс-супруги Анастасии Погудиной алименты на сына и выплату за моральный ущерб в размере одного миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии