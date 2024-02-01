Воспитанника Нурмагомедова расстреляли в Дагестане

Убийца выстрелил в спортсмена не менее шести раз.Pr Scr t.me/fightnightsofficial--> В Дагестане после огнестрельного ранения скончался боец смешанных единоборств Мухаммад Мутаев, который был учеником Абдулманапа Нурмагомедова.
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