Воспитанника Нурмагомедова расстреляли в Дагестане

Убийца выстрелил в спортсмена не менее шести раз.Pr Scr t.me/fightnightsofficial--> В Дагестане после огнестрельного ранения скончался боец смешанных единоборств Мухаммад Мутаев, который был учеником Абдулманапа Нурмагомедова.