Военэксперт Баранец: российские средства РЭБ являются лучшими в мире

Военный эксперт, полковник Виктор Баранец прокомментировал новость о том, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отклонили с курса четыре ракеты ATACMS, атаковавшие военный аэродром в Таганроге.
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