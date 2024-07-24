Ямальские школьники вернулись с олимпиадной смены по химии МФТИ

Школьники ЯНАО вернулись домой из столицы, где участвовали в олимпиадной схеме по химии. Ребят принимал Московский физико-технологический институт (МФТИ), сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии