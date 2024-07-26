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Какая погода ожидает жителей Крыма в пятницу

Какая погода ожидает жителей Крыма в пятницу

В Крыму пасмурно, без осадков. На западном побережье +29° градусов  днём, +23° ночью. На востоке полуострова облачно с прояснениями, воздух днём прогреется до +29° градусов, ночью температура опустится до +26°.

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