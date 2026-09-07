Новосибирцев предупредили о вредных примесях в воздухе с 7 на 8 сентября

«В период с 21-00 ч. 07.09 до 11-00 ч. 08.09.2026г. в городских и сельских поселениях юго-восточных и северо-восточных районов Новосибирской области и в городе Новосибирске ожидаются метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы», – сообщили синоптики.