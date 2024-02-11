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RT Russia

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Новиков счёл неправильным поведение сборной России на Кубке Будущего по хоккею

Новиков счёл неправильным поведение сборной России на Кубке Будущего по хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего» в Белоруссии.

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