Новиков счёл неправильным поведение сборной России на Кубке Будущего по хоккею

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего» в Белоруссии.
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