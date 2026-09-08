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Царьград

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Сергей Богачев оценил шанс сильной магнитной бури в 2-3% на Земле

Сергей Богачев оценил шанс сильной магнитной бури в 2-3% на Земле

Сергей Богачев из Института космических исследований РАН сообщил, что вероятность магнитной бури уровня G3 на Земле составляет лишь 2-3%.

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