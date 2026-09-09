Дуглас, Жоао Педро, Габриэл, Бруно Гимараэс, Эндрик и Эстевао вызваны в сборную Бразилии на игры с Австралией и Индией

Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии на ближайшие матчи. Команда Карло Анчелотти 25 и 29 сентября проведет товарищеские игры против Австралии, 3 октября – против Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым