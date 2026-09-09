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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуглас, Жоао Педро, Габриэл, Бруно Гимараэс, Эндрик и Эстевао вызваны в сборную Бразилии на игры с Австралией и Индией

Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии на ближайшие матчи. Команда Карло Анчелотти 25 и 29 сентября проведет товарищеские игры против Австралии, 3 октября – против Индии.

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