В Тверской области в январе Управлением обследовано 1,4 тыс. гектаров сельхозземель

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям за первый месяц текущего года на территории Тверской области проведено 96 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению обязательных требований земельного законодательства, в том числе: 1 внеплановая документарная проверка и 95 мероприятий по контролю без взаимодействия с правообладателем (60 наблюдений за соблюдением обязательных требований и 35 выездных обследований).
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