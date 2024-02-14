В Тверской области в январе Управлением обследовано 1,4 тыс. гектаров сельхозземель

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям за первый месяц текущего года на территории Тверской области проведено 96 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению обязательных требований земельного законодательства, в том числе: 1 внеплановая документарная проверка и 95 мероприятий по контролю без взаимодействия с правообладателем (60 наблюдений за соблюдением обязательных требований и 35 выездных обследований).