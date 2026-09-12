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ТАСС

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В Чите более 8 тыс. человек установили рекорд по нахождению на турмаршруте

В Чите более 8 тыс. человек установили рекорд по нахождению на турмаршруте

ЧИТА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек приняли участие в установке рекорда России в Чите, одновременно выйдя на туристический маршрут - Большую Сухотинскую тропу.

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