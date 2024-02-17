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Названы топ-7 идей для «мужского» отдыха

Названы топ-7 идей для «мужского» отдыха

Забег по замерзшему морю, подледная рыбалка, фотоохота и катание на снегоходах — эксперты сервиса путешествий tutu 17 февраля рассказали «Известиям» о семи идеях для «мужского» отдыха, который понравится и женщинам тоже.

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