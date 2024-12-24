Медвежий угол
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Медвежий угол

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Некоторые возомнили себя «дворянами», с народом рядом им «не по чину»

Некоторые возомнили себя «дворянами», с народом рядом им «не по чину»

Депутаты бывают разные. Одни действительно понимают, что народ их выбрал для представления его интересов, а другие от этого самого народа «нос воротят».

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В интернете приводился прейскурант на дворянские звания от Дома Романовых во главе с проходмкой Марией Владимировной. В России появлось две тысячи новоявленных дворян.
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2 час.
HotRS
Ну как ... Хлеба не было☹️, масло мазали прямо на колбасу.
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2 час.
HotRS
Это которая цесаревич Гоша? Прохиндеи, что мама, что Гоша.
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2 час.

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