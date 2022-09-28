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Адиев: не считаю, что Алип - ошибка «Зенита»

Адиев: не считаю, что Алип - ошибка «Зенита»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о переходе Нуралы Алипа, ставшем неожиданностью для болельщиков, а также оценил его потенциал.

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