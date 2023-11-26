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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Православная церковь чтит память Григория Паламы 27 ноября

Православная церковь чтит память Григория Паламы 27 ноября

Православная церковь чтит память Григория Паламы 27 ноября ClickioПравославная церковь 27 ноября направляет свои молитвы в память святителя Григория Паламы, знаменитого архиепископа Фессалонитского и Солунского, чья жизнь и труды оставили неизгладимый след в истории христианства.

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