Православная церковь чтит память Григория Паламы 27 ноября ClickioПравославная церковь 27 ноября направляет свои молитвы в память святителя Григория Паламы, знаменитого архиепископа Фессалонитского и Солунского, чья жизнь и труды оставили неизгладимый след в истории христианства.