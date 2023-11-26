Православная церковь чтит память Григория Паламы 27 ноября ClickioПравославная церковь 27 ноября направляет свои молитвы в память святителя Григория Паламы, знаменитого архиепископа Фессалонитского и Солунского, чья жизнь и труды оставили неизгладимый след в истории христианства.
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