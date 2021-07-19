Армейский юмор в журнале Военной академии РККА первой половины 1920-х годов

Журнал "партбюро и ОВНО"Как раз тогда, в 1923 г., в Москве, при клубе главного высшего военно-учебного заведения Красной армии, Военной академии РККА, начал издаваться любопытный журнал "Красные зори" (Рис.
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