Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Муравьев
    Чего бы пиндосы ни думали и ни планировали в отношении наихитрейшего варианта войны с Россией, наш ответ будет сокру...Каковы угрозы для...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А кто сказал что Американцы куда не приходили уходя там был порядок????? Это же саранча мирового масштаба... Где прой...Экс-президент Афг...
  • Влад Владимиров
    Счастливого плавания, погоду солнечную со штилем.))) И всем нашим морякам: семь футов, как говорят, под килем.)))Атомный носитель ...

Армейский юмор в журнале Военной академии РККА первой половины 1920-х годов

Армейский юмор в журнале Военной академии РККА первой половины 1920-х годов

Журнал "партбюро и ОВНО"Как раз тогда, в 1923 г., в Москве, при клубе главного высшего военно-учебного заведения Красной армии, Военной академии РККА, начал издаваться любопытный журнал "Красные зори" (Рис.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх