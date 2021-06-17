Т664 млрд не доплатили нефтяные компании в Нацфонд Казахстана в 2020 году – счетный комитет

Астана. 17 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т664 млрд не доплатили нефтяные компании в Национальный фонд Казахстана в 2020 году, сообщила председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова.