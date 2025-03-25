Чехия может отменить поставку 500 тысяч снарядов из-за смены власти

Действующий премьер Чехии Петр Фиала выступил с заявлением, что Украина может не получить около 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров от Праги в случае прихода к власти в республике оппозиционного движения ANO экс-премьера Андрея Бабиша.