Государства альянса не будут укреплять демократию на оставшейся территории страны Если «остаток» Украины будет взят под контроль «миротворцами» натовских стран, там «увековечат» нацистский режим с запретом всего русского.
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