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Петербургский дневник

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Лавров: если на Украине будут миротворцы НАТО, там увековечится нацистский режим

Лавров: если на Украине будут миротворцы НАТО, там увековечится нацистский режим

Государства альянса не будут укреплять демократию на оставшейся территории страны Если «остаток» Украины будет взят под контроль «миротворцами» натовских стран, там «увековечат» нацистский режим с запретом всего русского.

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