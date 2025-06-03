Минобороны РФ: артиллеристы ликвидировали расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области

Противник укрыл его в блиндаже Артиллеристы одного из подразделений в составе группировки войск «Днепр» ликвидировали укрытый в блиндаже расчет БПЛА украинской армии на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.