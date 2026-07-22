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Журнал «Профиль»

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Как на рубеже XIX–XX веков в России сформировалась устойчивая китайская община

Как на рубеже XIX–XX веков в России сформировалась устойчивая китайская община

В июле в издательстве «АСТ» вышла книга «Россия+Китай. Очерки по истории и современности отношений». Книга состоит из 18 очерков, посвященных различным сюжетам взаимоотношений двух стран: от конфликтов казаков-первопроходцев с маньчжурскими властями в XVII веке до установления всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия уже в наши дни.

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