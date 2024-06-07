Герасимов, Машков и Богомолов возглавили театры Сатиры, «Современник» и Виктюка

В трех московских театрах назначены новые руководители. Владимир Машков возглавил театр «Современник», Евгений Герасимов стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры, а Константин Богомолов принял руководство Театром Романа Виктюка.
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