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Герасимов, Машков и Богомолов возглавили театры Сатиры, «Современник» и Виктюка

Герасимов, Машков и Богомолов возглавили театры Сатиры, «Современник» и Виктюка

В трех московских театрах назначены новые руководители. Владимир Машков возглавил театр «Современник», Евгений Герасимов стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры, а Константин Богомолов принял руководство Театром Романа Виктюка.

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