Шесть затонувших судов нашли на дне Онежского озера

Исследователи продолжают изучать дно Онежского озера. На этот раз участники экспедиции обнаружили шесть затонувших судов, среди которых были две канонерские лодки времен Великой Отечественной войны, сообщил фонд «Люди Моря» в соцсети «ВКонтакте».