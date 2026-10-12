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Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg

Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg

Продолжая атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, Владимир Зеленский идёт на прямое столкновение с президентом США Дональдом Трампом, указало агентство Bloomberg .

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