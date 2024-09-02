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ГАИ назвала 7 вещей в машине, за которые грозит штраф с конфискацией

ГАИ назвала 7 вещей в машине, за которые грозит штраф с конфискацией

Инспектор ГАИ, фото: njcar.ru Не все автолюбители осознают, что мелкие вещи, разбросанные по салону их автомобилей, могут послужить поводом для проверки со стороны сотрудников ДПС, а иногда даже для конфискации.

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