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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Раньери о должности в FIGC: «Это вершина моей карьеры. Я хочу, чтобы дети снова влюбились в сборную Италии и увидели ее на ЧМ»

Клаудио Раньери высказался о задачах в Итальянской федерации футбола (FIGC). Ранее 74-летний специалист был назначен техническим директором FIGC.

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