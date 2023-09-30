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Форвард «Оренбурга» Воробьев перед «Зенитом»: «Если все отнесемся на 100 процентов, результат будет»

Команды сыграют сегодня в рамках 10-го тура Мир РПЛ. «Я бы не сказал, что самый непростой матч. Сезон показывает, что для нас все матчи непростые.

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