Флаги в день общенационального траура по жертвам теракта приспустили в ЛНР

На территории всех населенных пунктов Луганской Народной Республики отменили развлекательные мероприятия и приспустили государственные флаги в день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall.
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