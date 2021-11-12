Веселуха

8 511 подписчиков

Чем не угодил фильм «Любовь и голуби» современным девушкам и почему я считаю эту комедию отличным примером кинематографа

Чем не угодил фильм «Любовь и голуби» современным девушкам и почему я считаю эту комедию отличным примером кинематографа

Арина Холина На Вондерзине разгромили «Любовь и Голуби». Все там неправильно — весело про алкоголиков, пропаганда токсичных отношений, отсутствие личного пространства и тыды.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх