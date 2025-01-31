Нижегородские архивисты подготовили выставку, посвященную Михайло-Архангельскому собору в кремле

Сотрудники Государственного архива специальной документации Нижегородской области подготовили документальную выставку, посвященную Михайло-Архангельскому собору, который расположен на территории Нижегородского кремля.
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