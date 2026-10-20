© ShutterstockКитайские исследователи разработали наночастицы на основе кукурузных пептидов, которые помогают защищать клетки печени от повреждений, вызванных этанолом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Козырь: эвакуиров...
- Захарова ответила...
- РИА Новости: само...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым