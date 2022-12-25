Клиенты банка ДНР смогут снимать деньги в банкоматах Промсвязьбанка

Владельцы карт Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики смогут снимать наличные в банкоматах Промсвязьбанка на территории ДНР, ЛНР и остальных регионов РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Владельцы карт Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики смогут снимать наличные в банкоматах Промсвязьбанка на территории ДНР, ЛНР и остальных регионов РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
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