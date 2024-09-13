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Минниханов: Татарстанцы взяли 17 медалей на Всемирных играх кочевников

Минниханов: Татарстанцы взяли 17 медалей на Всемирных играх кочевников

Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги Всемирных игр кочевников, завершившихся в Казахстане. За время соревнований спортсмены из республики завоевали 17 наград разного достоинства, внеся существенный вклад в копилку медалей сборной России.

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