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Рядовые ВС РФ своевременно уничтожили вражеские дроны со взрывчаткой в зоне СВО 

Рядовые ВС РФ своевременно уничтожили вражеские дроны со взрывчаткой в зоне СВО 

В ходе наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе рядовой Дмитрий Марченко обнаружил неустановленные беспилотные летательные аппараты над российскими позициями, которые переправлялись через реку.

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