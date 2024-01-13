Рядовые ВС РФ своевременно уничтожили вражеские дроны со взрывчаткой в зоне СВО 

В ходе наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе рядовой Дмитрий Марченко обнаружил неустановленные беспилотные летательные аппараты над российскими позициями, которые переправлялись через реку.
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