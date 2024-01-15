Авиакомпания S7 радикально сокращает свой персонал в Москве

Авиакомпания S7 сократит часть летных экипажей в Москве. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании. Как отмечается, соответствующее решение вызвано изменениями маршрутной сети и сокращением полетной программы.
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