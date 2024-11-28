Global Look Press/Stefan Sauer/dpa Опыт очередного – в девяностом–девяносто первом годах – временного развала России, тогда называвшейся Союз Советских Социалистических Республик – напомнил нам: нет ничего совершенно неразрушимого.
Связь без защиты: разрыв кабеля на дне Балтики
Комментарии
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Юрий кокин
Посмотришь так на какого-нибудь шведа или финна. Нормальные люди и головы есть, только вот думательный аппарат в этих головах, словно "гитара, которую не настроишь". Мозги бы в эти головы нормальные вставить, какие бы люди получились!
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