Связь без защиты: разрыв кабеля на дне Балтики

Юрий кокин

Посмотришь так на какого-нибудь шведа или финна. Нормальные люди и головы есть, только вот думательный аппарат в этих головах, словно "гитара, которую не настроишь". Мозги бы в эти головы нормальные вставить, какие бы люди получились!