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Связь без защиты: разрыв кабеля на дне Балтики

Связь без защиты: разрыв кабеля на дне Балтики

Global Look Press/Stefan Sauer/dpa Опыт очередного – в девяностом–девяносто первом годах – временного развала России, тогда называвшейся Союз Советских Социалистических Республик – напомнил нам: нет ничего совершенно неразрушимого.

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Комментарии
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Юрий кокин
Посмотришь так на какого-нибудь шведа или финна. Нормальные люди и головы есть, только вот думательный аппарат в этих головах, словно &quot;гитара, которую не настроишь&quot;. Мозги бы в эти головы нормальные вставить, какие бы люди получились!
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