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Трамп назвал себя «большим поклонником вакцин» против COVID-19

Трамп назвал себя «большим поклонником вакцин» против COVID-19

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 7 августа, в рамках беседы с представителями СМИ назвал себя "большим поклонником вакцин" против коронавируса нового типа.

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