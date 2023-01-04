Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Президент «Урала» за то, чтобы назвать в честь Пеле «Екатеринбург-Арену»: «Стадион принадлежит области. Может, выйдем с таким предложением»

Президент «Урала» оценил идею назвать в честь Пеле по одному стадиону во всех странах мира. С таким предложением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх