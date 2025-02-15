Мэр Москвы: Более 9400 школьников столицы выбирают IT-классы для будущего

Растёт популярность IT-классов в 169 московских школах, где обучаются 9,4 тысячи старшеклассников. Сергей Собянин подчеркнул возросший на 30% интерес к IT-профессиям и отметил возможности освоения 9 специальностей в 32 колледжах с практикой в компаниях.
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