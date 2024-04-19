Пятница, 1️⃣9️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 💐 День подснежника 🇷🇺 День юридической службы Министерства внутренних дел России 🇷🇺 День российской полиграфии 👨‍🔧День работника ломоперерабатывающей отрасли России 🛠День образования службы занятости РФ 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1783 год - Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к России 📔 1925 год - началась трансляция всесоюзной ежедневной детской радиогазеты «Пионерская зорька» 📔 1935 год - в СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак» 📔 1943 год - началось антифашистское восстание узников Варшавского гетто, которое было подавлено войсками СС 📔 1943 год - принято секретное Постановление Совета народных комиссаров СССР об образовании главного управления контрразведки "Смерш" 📔 1970 год - на Волжском автомобильном заводе выпущен первый автомобиль "ВАЗ-2101" - легендарная "Копейка" 📔 1971 год - Советским союзом запущена первая в мире пилотируемая орбитальная станция "Салют-1".