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Британцы стоят в многокилометровых очередях, чтобы проститься с Елизаветой II

Британцы стоят в многокилометровых очередях, чтобы проститься с Елизаветой II

В Лондоне вокруг Вестминстерского дворца, где установлен гроб с телом покойной британской королевы Елизаветы II, образовались огромные очереди из желающих проститься, передает «Интерфакс» со ссылкой на британское телевидение.

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