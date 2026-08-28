В 2,7 раза дешевле, чем в Сочи: Геленджик возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности апартаментов

Геленджик становится новым инвестлидером среди курортов Краснодарского края. Согласно совместному исследованию специалистов агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» и проекта «Сады морей», за два месяца объём экспозиции апартаментов в городе сократился на 7%.
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