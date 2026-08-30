В Барнауле таксистка сбила женщину на пешеходном переходе

Авария произошла на глазах сотрудников ДПС В Барнауле на ул. Матросова таксистка за рулем "Фольксваген Поло" сбила женщину на пешеходном переходе, сообщает "Инцидент Барнаул".
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